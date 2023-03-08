В Херсонской области усиливается работа системы ПВО

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе, а также контроля на блокпостах. Усилят контроль за безопасностью на объектах стратегической инфраструктуры Херсонщины, также сообщил он в программе «Разговор с губернатором» на телеканале «Таврия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Система (ПВО.— ''Ъ'') усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты»,— сообщил господин Сальдо (цитата по Telegram-каналу «Таврия ТВ»). Речь идет о специальном подразделении ПВО, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и прочих, раскрыл он детали работы ПРО.

Врио губернатора анонсировал усиление контроля на всех блокпостах за проезжающими автомобилями и людьми. «С одной стороны, это вызывает недовольство, но это делается для безопасности самих же людей»,— подчеркнул Владимир Сальдо.

На объектах стратегической инфраструктуры, среди которых главная насосная станция Каховского магистрального канала и Северо-Крымский канал, будет усилен контроль за безопасностью, пообещал господин Сальдо.

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Мария Федотова