Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы Еврокомиссии анонсировала отмену бюджетных послаблений в ЕС

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что до конца текущего года в Евросоюзе отменят бюджетные послабления, связанные с пандемией COVID-19 и продленные в 2022-м из-за военного конфликта на Украине. В связи с этим Еврокомиссия просит страны ЕС стабилизировать свои бюджеты.

«Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и продленных в результате конфликта на Украине. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году»,— сообщил замглавы Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

У стран будут конкретные рекомендации и собственные цели по сокращению дефицита. Руководство ЕС предупреждает, что дефицит должен быть сокращен за счет сокращения расходов, а не государственных инвестиций. Отмена бюджетных послаблений означает возвращение к жестким правилам предоставления государственных дотаций европейским компаниям, которые работали только благодаря этой помощи.

Еврокомиссия также утверждает, что государственная поддержка в сфере энергетики должна быть прекращена сейчас, когда цены на энергоносители падают. 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС полностью преодолел зависимость от газа и нефти из России.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...