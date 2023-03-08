Замглавы Еврокомиссии анонсировала отмену бюджетных послаблений в ЕС

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что до конца текущего года в Евросоюзе отменят бюджетные послабления, связанные с пандемией COVID-19 и продленные в 2022-м из-за военного конфликта на Украине. В связи с этим Еврокомиссия просит страны ЕС стабилизировать свои бюджеты.

«Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и продленных в результате конфликта на Украине. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году»,— сообщил замглавы Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

У стран будут конкретные рекомендации и собственные цели по сокращению дефицита. Руководство ЕС предупреждает, что дефицит должен быть сокращен за счет сокращения расходов, а не государственных инвестиций. Отмена бюджетных послаблений означает возвращение к жестким правилам предоставления государственных дотаций европейским компаниям, которые работали только благодаря этой помощи.

Еврокомиссия также утверждает, что государственная поддержка в сфере энергетики должна быть прекращена сейчас, когда цены на энергоносители падают. 5 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС полностью преодолел зависимость от газа и нефти из России.

Анастасия Ларина