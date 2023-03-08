Мэрия Екатеринбурга опубликовала список домов, подлежащих капремонту в 2023 году

В 2023 году капитальный ремонт планируют провести в 211 домах в Екатеринбурге. Список адресов опубликован на сайте мэрии. Так, в 54 домах проведут ремонт систем теплоснабжения, в 55-ти проведут монтаж новой системы горячего водоснабжения, в 49 домах – холодного водоснабжения, а в 58-ми обновят системы газоснабжения.

В рамках капремонта в некоторых домах отремонтируют или заменят лифты, проведут ремонт крыш, подвалов, фасада и фундамента, мусоропроводов. На ряде адресов отремонтируют противопожарную систему.

Напомним, с 2023 года плата за капитальный ремонт в Свердловской области выросла на 41% – с 10,51 руб. до 14,81 руб. за 1 кв. м. Ранее на Урале планировалось отменить трехлетний мораторий на уплату взносов за капитальный ремонт для жителей новостроек. Однако после внесения губернаторских поправок в закон от инициативы решили отказаться.

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