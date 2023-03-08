Лук в магазинах Екатеринбурга подорожал в два раза

В большинстве магазинов Екатеринбурга цена за 1 кг лука за несколько месяцев выросла в два раза. По данным Свердловскстата, в декабре 2022 года средняя цена лука была около 33 руб. за кг, в январе она выросла до 45 руб., а по итогам февраля достигла 60,68 руб.

По данным Е1.ru, самые большие цены в «Пятерочке», где 1 кг репчатого лука стоит 65 руб. В «Монетке» стоимость составляет 59,99 руб. в «Магните» – 59,09 руб., а в «Верном» – 54,99 руб.

Напомним, в Свердловской области также подрожали картофель, свекла, помидоры, яблоки и бананы, а также подорожал творог.

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