В Свердловской области подорожали овощи и подешевела водка

В Свердловской области выросли цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. По данным Свердловскстата, картофель подорожал на 3,5% - до 33,13 руб. за кг, лук – +3,8% до 60,68 руб., свекла – +2,2% до 37,58 руб., помидоры – +2,95% до 199,3 руб. яблоки и бананы – +1,9% до 112,6 руб. и 120,5 руб. соответственно. Кроме того, до 413,17 руб. подорожал творог (+1,4%)

На большинство товаров цены не изменились, при этом ряд продуктов подешевел. Так, на 1,8% снизились цены на водку (659,6 руб.), на 1,14% подешевела вермишель (129,5 руб.). Также подешевела курица, колбаса, молоко и сыры.

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