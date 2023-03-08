Казахстан считает справедливой цену на нефть на уровне от $65 за баррель

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что для его страны справедливой является цена на нефть от $65 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болат Акчулаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Болат Акчулаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Все зависит от того, как будет развиваться ситуация (на Украине — "Ъ".). Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более $65 за баррель»,— сказал господин Акчулаков «РИА Новости» на полях международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в США.

5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, который ввели, в частности, страны ЕС и G7. В тот же день вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в ЕС.

11 января нынешнего года господин Акчулаков заявил, что Казахстан готов экспортировать в Германию до 6 млн т нефти. По его словам, Россия дала на это разрешение. 29 января «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн т на 2023 год.

В феврале Казахстан начал первые поставки по трубопроводу «Дружба» в Германию, заменяя немецким НПЗ российскую нефть. Одновременно Россия прекратила трубопроводные поставки нефти Польше: власти РФ внесли изменения в экспортные графики, не разрешив «Татнефти» продолжить исполнять контракт с польской Orlen. Тем самым отгрузки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Европу полностью прекратились, однако по южной ветке еще осуществляются в Словакию и Венгрию.

Подробнее — в материале «''Дружба'' ''Дружбой'', а ветки врозь».

Эрдни Кагалтынов