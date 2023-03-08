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Коммерсантъ FM
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Reddit разделила основную ленту на текстовую и с видео

Социальная сеть Reddit разделила главную пользовательскую ленту на две: одну с текстовыми сообщениями, другую — с видео. В компании считают, что это упростит взаимодействие пользователей с платформой, а также поможет быстрее находить и создавать новый контент.

В обеих лентах будут показываться записи тех пользователи, на которых автор подписан, а также рекомендованные записи. В настоящий момент функция доступна части пользователей — в ближайшие недели Reddit планирует распространить ее на всех участников платформы. Пользователи смогут переключиться между двумя лентами в любой момент и продолжить просмотр. Также в Reddit рассматривают возможность добавления реакций на видео, в будущем будет представлены обновленный интерфейс, улучшения чата и других функций.

Новая пользовательская лента может являться ответом на конкуренцию со стороны TikTok. В 2017 году Reddit разрешила вставлять видео в сообщения на платформе. В 2021 году компания запустила в приложении на iOS похожую на TikTok ленту видео.

Евгений Федуненко

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