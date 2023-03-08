Кировская сеть медцентров собирается открыть поликлиники в каждом районе Перми

Кировская медицинская сеть «Лайт» намерена открыть поликлиники в каждом районе Перми. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с планами кировской сети, поликлиники будут работать в формате «у дома» — это небольшие мини-клиники в шаговой доступности от жилья. Сроки запуска новых медицинских учреждений в краевом центре собеседник назвать пока не смог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лайт Фото: Лайт

Группа компаний «Лайт» основана в Кирове в 2004 году. Сеть медцентров объединяет лабораторию, консультации врачей общего профиля и узких специалистов: взрослую и детскую поликлиники, стоматологию, профцентр. В Кировской области группа насчитывает не менее 20 филиалов. В Прикамье кировская сеть зашла в 2020 году, запустив в регионе мобильные комплексы по забору анализов по COVID-19. В 2021 году «Лайт» открыла в Перми, на ул. Мира, 11, медицинский центр, а недавно на ул. Пермской, 25, запустила многопрофильную клинику с детским и взрослым отделением, отделением лучевой терапии, стоматологией и центром превентивной медицины.