Свердловский губернатор поздравил женщин с 8 марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил женщин с Международным женским днем, отметив, что они «привносят нежность, доброту и любовь в наш мир». Кроме того, по мнению главы региона, женщины «сохраняются и укрепляются» такие ценности, как милосердие и сострадание, стабильность и согласие в обществе

«Ваше стремление к совершенству, внимательный хозяйский взгляд и желание все обустроить и наилучшим образом организовать служат движущей силой многих важных для региона проектов», — отметил глава региона.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал, какие подарки к 8 марта оказались наиболее популярными в Свердловской области. По данным маркетплейсов, самыми популярными покупками оказались косметика, парфюмерия и электроника. Женщины, по данным опроса, предпочли бы ювелирные украшения, путевки и заботу.

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