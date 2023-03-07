В креме и в мыле

Онлайн-продажи праздничных категорий товаров в Свердловской области за неделю до Международного женского дня выросли почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. По данным маркетплейсов, самыми популярными покупками оказались косметика, парфюмерия и электроника. Женщины, по данным опроса, предпочли бы ювелирные украшения, путевки и заботу. Впрочем, средний бюджет на подарок в этом году снизился и составил 4,4 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смартфоны часто фигурируют в качестве подарка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Смартфоны часто фигурируют в качестве подарка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Больше всего жительницы Урала хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения (такой подарок предпочли бы 33%), новую косметику или парфюмерию (30%) и сертификаты в салон красоты, магазин косметики или онлайн-маркетплейсы (30%), говорится в исследовании «Авито». «28% уралочек поделились, что хотели бы в этот день ощутить больше заботы, например, получить массаж или завтрак в постель. 15% сообщили, что им нужна бытовая техника для дома, например, телевизор, фен или блендер, а еще 10% мечтают о новом гаджете»,— подсчитали аналитики.

Одним из желанных подарков для женщин стали поездка за город (8%) и путевка в другие страны и города (10%). По словам исполнительного директора турагентства «Туристико» Вероники Семиной, среди приоритетных направлений оказались Стамбул, Сиде и внутренние рейсы. «Уральцы выбирают эстетические отели в Сочи и туры на несколько дней в Санкт-Петербург, в том числе для культурного отдыха в Мариинском и Михайловском театрах»,— рассказала «Ъ-Урал» госпожа Семина. По ее данным, стоимость тура в Стамбул из Екатеринбурга на двоих на три дня начинается от 70 тыс. руб., в Сиде на три ночи — от 83 тыс. руб., в Сочи на четыре дня — от 53 тыс. руб., в Санкт-Петербург на две ночи — 27 тыс. руб.

«Планы мужчин во многом совпадают с женскими желаниями. Почти половина респондентов (45%) собираются подарить косметику и парфюмерию, 29% — ювелирные украшения. 32% мужчин решили приобрести подарочные сертификаты, 18% — хотят порадовать даму заботой, сделать массаж или преподнести завтрак в постель»,— рассказали аналитики «Авито».

По их данным, бытовую технику решили подарить 11% мужчин, а еще 7% — гаджеты. «Среди интересных вариантов мужчины отмечали, что хотят подготовить танец, смастерить что-то своими руками, приготовить ужин и даже подарить "Мерседес"»,— узнали эксперты.

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В маркетплейсе Ozon рассказали, что в Свердловской области штучные продажи товаров подарочных категорий за неделю до Международного женского дня выросли почти в два раза, по сравнению с прошлым годом. «Самыми популярными подарками остаются косметика, парфюмерия и электроника. Смартфоны в качестве подарка в этом году покупают на треть чаще. В три раза выросли продажи косметических наборов. Самыми востребованными стали увлажняющие крема, скрабы и крафтовое натуральное мыло»,— подсчитали в маркетплейсе.

По данным аналитиков Ozon, екатеринбуржцы в качестве подарка часто выбирают мягкие игрушки и сладости. «Штучные продажи сладких подарочных наборов за первые дни марта выросли в два раза. В категории мягких игрушек уверенно лидирует Гусь-обнимусь»,— отметили в Ozon.

Несмотря на рост продаж, который фиксируют маркетплейсы, исследовательский центр портала Superjob.ru узнал, что жители Екатеринбурга в этом году решили сократить траты на сюрпризы женщинам. Если в прошлом году на подарки в среднем выделяли 4,9 тыс. руб., а на цветы — 2,8 тыс. руб., то в этом году средние чеки составили 4,4 тыс. руб. и 2,7 тыс. руб. соответственно.

Катерина Якушева