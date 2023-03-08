Депутат Заксобрания Красноярского края рассказал об отравлении биодобавкой с мухоморами

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Новые люди» Денис Терехов попал в реанимацию в НИИ им. Склифосовского в Москве из-за отравления биодобавками с мухоморами. Об этом сообщил сам депутат в своем Telegram-канале. 7 марта господина Терехова выписали из больницы.

По его словам, он приобрел биодобавку с мухоморами на Даниловском рынке в Москве, чтобы решить проблемы со сном. Скорую помощь вызывала его невеста Елена Миличихина, когда он стал тревожно вести себя во сне.

Как утверждает господин Терехов, он проснулся в реанимации в НИИ им. Склифосовского утром и хотел ехать на работу. В итоге господину Терехову «пришлось пробыть там формальные часы».

«Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе»,— добавил Денис Терехов.

Накануне об отравлении господина Терехова сообщили Telegram-канала Shot, Baza и 112 и издание «Московский комсомолец». «РИА Новости» писали, что его состояние оценивалось как тяжелое.

Олеся Павленко