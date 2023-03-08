Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Заксобрания Красноярского края рассказал об отравлении биодобавкой с мухоморами

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Новые люди» Денис Терехов попал в реанимацию в НИИ им. Склифосовского в Москве из-за отравления биодобавками с мухоморами. Об этом сообщил сам депутат в своем Telegram-канале. 7 марта господина Терехова выписали из больницы.

По его словам, он приобрел биодобавку с мухоморами на Даниловском рынке в Москве, чтобы решить проблемы со сном. Скорую помощь вызывала его невеста Елена Миличихина, когда он стал тревожно вести себя во сне.

Как утверждает господин Терехов, он проснулся в реанимации в НИИ им. Склифосовского утром и хотел ехать на работу. В итоге господину Терехову «пришлось пробыть там формальные часы».

«Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе»,— добавил Денис Терехов.

Накануне об отравлении господина Терехова сообщили Telegram-канала Shot, Baza и 112 и издание «Московский комсомолец». «РИА Новости» писали, что его состояние оценивалось как тяжелое.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...