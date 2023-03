В посольстве России в США назвали сбивающими с толку утечки в американских СМИ о взрывах на «Северных потоках»

Посольство России в США прокомментировало материал газеты The New York Times о возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» проукраинской группировки. В посольстве утверждают, что утечки в американских СМИ нужны, чтобы сбить с толку тех, кто пытается разобраться в произошедшем с «Северными потоками».

«Никакой веры в беспристрастность выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных утечках не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении. Вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, на некие абстрактные индивидуальные лица»,— сказал российский советник-посланник Андрей Леденев (цитата по Telegram-каналу российского посольства в Вашингтоне).

Андрей Леденев добавил, что «указанная публикация мгновенно получила "зеленый свет" в местном информполе, буквально вмиг облетев СМИ». «Это особенно примечательно с учетом попыток здешнего официоза и журналистов откровенно замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии С.Херша на ту же тему»,— сказал он. По его мнению, властям США «явно есть, что скрывать» по теме подрывов газопроводов.

Накануне The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка. По данным Die Zeit, судно, с которого вероятнее всего провели подрыв газопроводов, арендовала принадлежащая двум гражданам Украины компания из Польши. The Washington Post сообщала, что у западных спецслужб нет доказательств причастности определенной страны к подрывам «Северных потоков».

Олеся Павленко