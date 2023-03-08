«Известия»: в России стали продавать уже активированные за границей iPhone

В российские магазины поступили в продажу активированные за границей смартфоны iPhone, сообщили «Известия» со ссылкой на собеседников на рынке. По словам источника издания, зарубежные партнеры российских рителейлеров опасаются разрывов своих контрактов с Apple в случае массовой активации iPhone в России.

Компании из Турции, ОАЭ и других стран закупают в США iPhone, после чего перепродают их в Россию. При этом Apple может понять, что смартфон был перепродан в Россию и разорвать контракт, так как девайсы сообщают, где было активировано устройство, пояснил источник издания.

Еще один собеседник «Известий» отметил, что продажа активированных iPhone — единственный способ покупки больших партий для российских ритейлеров. «Мелкие продавцы, которые возят партии до 100 штук условно, продолжат привозить неактивированные устройства. Речь идет про продавцов на маркетплейсах. Разумеется, такие iPhone будут стоить дороже»,— добавил собеседник издания.

«Известия» обнаружили активированные iPhone в продаже в магазинах сети DNS. В «М-Видео-Эльдорадо», «Ситилинке», МТС, «ВымпелКоме» и Tele2 не ответили на вопрос издания о том, продают ли они такие смартфоны.

Недавно США запретили экспортировать в Россию смартфоны дороже $300, если они минимум на четверть состоят из американских компонентов. Под ограничения попадают смартфоны Apple. На этом фоне российские ритейлеры сообщали о повышенном спросе на iPhone в первую неделю марта.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Мы отмечаем повышенный спрос на смартфоны Apple"».

Олеся Павленко