Москвичи начали скупать iPhone, опасаясь прекращения поставок из-за санкций. Об ажиотажном спросе на гаджеты Apple пишет портал VPost media. По его данным, ассортимент магазинов сократился в несколько раз, а продавцы не знают, когда ждать новых поступлений. Apple прекратила официальные поставки в Россию год назад, после этого гаджеты стали привозить по каналам параллельного импорта. Но недавно власти США запретили экспортировать в страну смартфоны дороже $300, если они минимум на четверть состоят из американских компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом официально в магазинах если и подтверждают повышенный спрос, то объясняют его не санкциями.

Продакт-менеджер по направлению Apple в группе компаний X-Com Антон Гусев: «Пока мы не заметили ажиотажного скачка спроса в связи с тем, что американским правительством были наложены санкции. Несколько вырос спрос благодаря тому, что сейчас многие поставщики получили товар, который долго ждали, и ассортимент, который до этого немножечко сократился, расширился. В связи с этим продажи подросли. Пока сложно однозначно сказать, насколько будет ограничение соблюдаться, сможет ли Apple отслеживать, куда уходят эти партии. Может быть, появится чуть больше фирм-прослоек, через которые будут грузиться эти телефоны. Я не думаю, что они исчезнут с российского рынка». Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров: «Последние недели мы отмечаем повышенный спрос на смартфоны Apple. Драйверами стали традиционно повышенная покупательская активность перед 8 Марта и запуск специальных промопредложений. Самыми популярными моделями стали актуальный iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Сейчас это оптимальные решения по соотношению цены и качества. Наиболее востребованные объемы памяти — 256 и 128 Гб. Среди цветов популярны Deep Purple и Space Black. На данный момент в наличии на наших онлайн-площадках и в магазинах около 300 моделей смартфонов Apple, что позволяет в текущей ситуации удовлетворять покупательский спрос». Руководитель пресс-службы сети магазинов re:Store Людмила Семушина: «В принципе ситуация на сегодняшний день обычная. Мы не наблюдаем особого ажиотажа. Все смартфоны, которые заявлены на сайте re:Store, есть в наличии. Также пока мы не видим никаких реакций, связанных с введением новых санкций США».

На прошлой неделе «Известия» сообщали, что посредники из третьих стран опасаются вторичных санкций и не хотят помогать российским продавцам с поставками iPhone. Кроме того, по данным Financial Times, американские чиновники недавно летали в Объединенные Арабские Эмираты и призывали власти страны не сотрудничать с Россией в обходе ограничений.

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