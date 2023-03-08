Глава ЕК рассказала о росте счетов на энергию на 300% прошлым летом из-за сокращения поставок из России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что летом 2022 года счета в странах Евросоюза за газ и электричество летом выросли на 300% после того, как Россия сократила поставки энергоносителей. Она отметила, что ЕС смог заместить поставки российских энергоносителей у других поставщиков.

«Россия за 8 месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%»,— сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Канады (цитата по ТАСС). Она добавила, что ЕС также смог сократить потребление энергии на 20%.

5 марта Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью преодолела зависимость от российских газа и нефти. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии. Евростат сообщал, что с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет.

Олеся Павленко