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Коммерсантъ FM
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ОПЕК+ оценила сокращение инвестиций в нефтедобычу в $500 млрд в год

Инвестиции в нефтедобычу по всему миру падают в среднем на $500 млрд в год. Это может привести к проблемам с энергобезопасностью и доступностью энергоносителей. Об этом заявил генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гейс.

«Мы видим значительное снижение инвестиций в нефтяной сектор. Мы говорим примерно о более чем 500 миллиардах долларов каждый год»,— сказал господин аль-Гейс на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, в 2023 году спрос на нефть вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки. Большая часть из этого объема будут приходиться на Азию, в том числе Китай и Индию.

Хайтам аль-Гейс добавил, что у ОПЕК+ не вызывает беспокойство перенаправление экспорта российской нефти из Европы в Азию. «В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Хайтам аль-Гайс говорил, что в 2023 году уровень спроса на нефть достигнет почти 102 млн баррелей в день, превысив допандемийный спрос. По оценке Bloomberg, на фоне восстановления производства в Китае мировые цены на нефть вырастут до $100 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Нефть заливают прогнозами».

Олеся Павленко

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