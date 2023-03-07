Евросоюз не продлевал сроки подачи заявок на разблокировку активов НРД

Сроки подачи заявок на разблокировку активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear и Clearstream, не продлевались европейскими властями. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе Генерального директората по финансовой стабильности ЕС.

В ведомстве изданию пояснили, что расширение сроков подачи заявок касается только дочерних компаний ВТБ в Европе. Для них срок продлен до 24 июля 2023 года.

2 марта зампред ЦБ России Филипп Габуния заявил, что бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream продлили срок подачи документов для разблокировки российских активов до конца июля. В декабре регуляторы выдали НРД генеральные лицензии для работы с замороженными активами.

О ситуации с замороженными активами — в материале «Ъ-Деньги» «Замещение строптивого».