Зампред ЦБ: Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов до конца июля

Регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили срок подачи документов для разблокировки активов лиц не под санкциями, замороженных в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, до конца июля. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на встрече кредитных организаций с регулятором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Габуния

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Филипп Габуния

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Объявили соответствующие решения, что можно подать на лицензию в бельгийский регулятор и люксембургский регулятор. Наши профучастники, по нашим данным, запросили всех клиентов, все, кто согласились, по всем по ним пакеты подали. Сейчас они находятся на рассмотрении в тех юрисдикциях. Последняя информация от них поступала, что они возможность подавать документы продлили до конца июля, хотя срок был установлен, напомню, 7 января»,— сказал господин Габуния.

Установленный ранее срок зампред ЦБ РФ охарактеризовал как «крайне короткий». При этом господин Габуния подчеркнул, что российские профессиональные игроки сделали «очень много, чтобы соответствующие комплекты документов собрать и подать на лицензию».

Блокировка счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в бельгийском Euroclear и люксембургском Clearstream стала одним из главных вызовов для отечественного финансового рынка. Через эти счета иностранными ценными бумагами торговала большая часть российских брокерских и управляющих компаний. Осенью участники рынка, которые не попали под санкции ЕС, направили в Минфин Бельгии и Минфин Люксембурга запросы на разблокировку их активов.

В декабре регуляторы выдали генеральные лицензии НРД на работу с этими активами. Документы позволяют неподсанкционным компаниям и лицам провести операции по выводу активов, замороженных в Euroclear и Clearstream. Многие профучастники подали документы на получение индивидуальной лицензии, но к началу февраля ответа от финансовых властей Люксембурга и Бельгии не получили.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Замещение строптивого».