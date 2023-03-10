Лейкоз недаром злится

У Руслана Деревянко из Владикавказа острый лимфобластный лейкоз. Уже второй раз мальчик лечится в московском НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Он провел здесь почти весь 2020 год — тогда болезнь удалось победить с помощью химиотерапии. Но она вернулась, и сейчас одной химией не обойтись. Чтобы лейкоз ушел навсегда, необходима пересадка костного мозга. Донора удалось найти только за границей, получение трансплантата из-за рубежа стоит дорого, а государство эти расходы не покрывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разновидность лейкоза, которой заболел Руслан,— одна из самых агрессивных

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Разновидность лейкоза, которой заболел Руслан,— одна из самых агрессивных

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Лейкоз — это рак крови. У Руслана, который недавно пошел в первый класс,— рак. Звучит дико. Невозможно привыкнуть, что у детей тоже бывает эта болезнь. Но острым лимфобластным лейкозом, как у Руслана, каждый год заболевает в России примерно тысяча детей.

Наш костный мозг день и ночь производит клетки крови разных видов. Масштабы этой работы невозможно себе представить: каждую секунду в кровь выходят миллионы новорожденных клеток. Но в любом поточном производстве бывает брак. Множество механизмов внутри нас следят за тем, чтобы этого не произошло. Но иногда и они дают сбой. Наслоение друг на друга многих таких ошибок может постепенно привести к раку.

С Русланом произошло вот что: две хромосомы, 9-я и 22-я, обменялись друг с другом участками, и образовалась так называемая филадельфийская хромосома — гибрид, содержащий крайне опасный ген. Клетки крови, созданные при участии этого гена, костный мозг выпускает в кровь недозревшими, «неправильными».

Разновидность лейкоза, которой заболел Руслан,— одна из самых агрессивных. Все произошло исподволь. У мальчика, который тогда только начал ходить в детский сад, резко поднялась температура и разболелась рука. Да так, что невозможно было ею пошевелить.

— Мы вызвали такси и повезли Русика в больницу,— рассказывает мама Таисия.— Хирург нас посмотрел, ничего не нашел. Дело было в выходные, оставлять в больнице нас отказались, сказали приехать в понедельник.

В понедельник заподозрили остеомиелит, положили Руслана в больницу — диагноз не подтвердился. Но врачей насторожил результат анализа крови. В гематологическом отделении больницы сделали дополнительные исследования — и обнаружили в крови бласты, те самые незрелые клетки. Через неделю мама с сыном уже летели в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина.

— Я вначале даже не понимала, что мне врачи говорят, была как будто не в себе,— вспоминает Таисия.— У нас в семье никогда такого не было. Я только знала, что раньше «рак» значило «все, конец». Повезло, что в клинике Блохина у нас была очень хороший врач — взяла меня в кулак, объяснила, что это тяжело, но лечится.

В больнице они провели восемь месяцев. Спасением для Руслана стала Ангелина — сестра на год младше него и одновременно лучший друг. Видеться они не могли. Папа Игорь с дочкой приехали в конце лета 2020-го поздравить Руслана с пятилетием, но было ковидное время, внутрь не пустили. Брат с сестрой, современные дети, дружили виртуально.

— Они вместе играли в Roblox: Русик из больницы, Геля — из дома,— объясняет Таисия.— Это такая сетевая игра. Выбираешь себе персонажа-человечка, одеваешь, как тебе нравится, и играешь. Я им создала аккаунты, каждый из них знал, как персонаж другого выглядит, так что играли и одновременно общались.

В конце 2020-го наступила ремиссия, Руслана отпустили обратно во Владикавказ. Из-за ослабленного иммунитета пришлось почти все время сидеть дома.

А потом все началось заново. Непонятные симптомы. Перебирание разных диагнозов. И наконец известие, что лейкоз вернулся. Врачи считают, что без пересадки донорского костного мозга Руслану теперь не обойтись. Геля не подошла, найти донора в России не удалось. Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, куда обратились врачи из клиники Блохина, провел поиск в международной базе — и донор нашелся. Но его подбор и активация, а также получение трансплантата из-за рубежа стоят почти 2,5 млн руб., и государство эти расходы не покрывает. А еще во время лечения необходимо постоянно контролировать течение заболевания и состояние иммунной системы Руслана. Для этих анализов нужны реактивы. С ними у трансплантационных центров и раньше были проблемы — реактивов не хватало. Сейчас из-за санкций поставщиков остались единицы и цены выросли. Но по сравнению с тем, чем рискует Руслан, это все-таки очень небольшие деньги.

Для спасения Руслана Деревянко не хватает 877 471 руб. Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, Руслану по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Мы планируем провести ее от неродственного донора из зарубежного регистра. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также ребенку требуется набор специальных реактивов, необходимых для диагностики и контроля течения заболевания. К сожалению, их в отделении нет». Стоимость подбора, активации донора, доставки трансплантата, а также набора реактивов 2 703 471 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 800 000 руб. Телезрители ГТРК «Алания» соберут 26 тыс. руб. Не хватает 877 471 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Руслана Деревянко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Руслана — Таисии Романовны Нешиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Северная Осетия