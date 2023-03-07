Воронежские власти просят у Минсельхоза дополнительные 855 млн рублей на льготное краткосрочное кредитование аграриев

Правительство Воронежской области направило в Минсельхоз обращение о выделении дополнительно 855 млн руб. на льготное краткосрочное кредитование местных аграриев. Об этом сообщили региональные власти.

«На текущий год Воронежской области предусмотрен лимит субсидий в размере 1,013 млрд руб. При этом общая потребность, согласно предоставленным уполномоченными банками заявкам, значительно превышает предусмотренный лимит»,— заметили в облправительстве. Льготные краткосрочные кредиты, напомним, могут использоваться в том числе для проведения весенних полевых работ.

По данным Минсельхоза на первый квартал 2023 года, максимальный объем льготного краткосрочного кредита для воронежских аграриев утвержден в размере 600 млн руб. Осенью в областном департаменте аграрной политики говорили, что ранее Минсельхоз после обращения воронежских властей увеличивал максимальный размер льготного краткосрочного кредита заемщику из региона с 500 до 800 млн руб. Но крупным компаниям не хватает и этого лимита, поэтому они часто вынуждены задействовать разные юрлица одной группы.

Как меняется господдержка воронежских сельхозпроизводителей в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье» «Аграриям повышают эффективность».

Олег Мухин