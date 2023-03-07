Минобороны РФ определило порядок поступления россиян в добровольцы

Министерство обороны РФ опубликовало приказ об определении порядка поступления граждан России в добровольческие формирования. Из приказа следует, что при отборе кандидатов в добровольческие формирования рекомендуется обращать внимание на прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.

При отборе будут учитываться здоровье, психологическая пригодность будущего добровольца, в том числе мотивация для поступления в формирование. Военный комиссариат может рассматривать кандидатов в течение трех суток.

Дополнительная подготовка добровольцев займет не менее десяти суток. После заключения контракта добровольцу выдадут удостоверение, а также обеспечат вещами, питанием, денежными выплатами. За ним закрепляется оружие и материально-технические средства.

21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине. 1 марта министр обороны Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением и оснащением .

Формирование добровольческих подразделений началось в российских регионах в первой половине 2022 года. С начала спецоперации в России создано более 40 добровольческих подразделений.

Лусине Баласян