«Уралсиб» ввел пятипроцентную комиссию за снятие иностранной валюты

Банк «Уралсиб» сообщил о взимании комиссии за выдачу наличной иностранной валюты в размере 5% суммы операции, сообщается на сайте кредитной организации. Комиссия была введена 20 февраля, однако в силу решения ЦБ о продлении ограничений на снятие валюты она не будет удерживаться до 9 сентября 2023 года.

Тарифная сетка предусматривает, что комиссия не удерживается, если часть или полная сумма поступила на счет со срочного вклада, включая проценты, в течение десяти календарных дней с момента окончания срока его действия или пролонгации. Также комиссии нет, если часть или полная сумма денежных средств поступили с пролонгированного срочного вклада, который предусматривает расходные операции в течение десяти дней.

Содержание валютных счетов клиентов становится все более убыточным для российских банков. Финансовые учреждения один за другим вводят комиссии, чтобы стимулировать клиентов либо переходить в рубли по непривлекательному курсу, либо выводить валюту за границу.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Валюту готовят к сдаче».

Григорий Лейба