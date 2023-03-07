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Коммерсантъ FM
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Правительство Украины утвердило порядок принудительной эвакуации детей из зон боевых действий

Украинский Кабмин утвердил механизм принудительной эвакуации детей с территорий, где ведутся активные боевые действия. Она будет осуществляться при сопровождении родителя или законного представителя ребенка и на основании решения военных администраций.

«Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них — на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Речь ведь идет об их жизни»,— говорится в пресс-релизе правительства.

Поясняется, что сейчас под критерии применения принудительной эвакуации детей попадает только Бахмут.

2 марта администрация Купянска в Харьковской области объявила о начале эвакуации детей и маломобильных граждан из-за «нестабильной ситуации в области безопасности».

О событиях после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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