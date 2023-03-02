Украина эвакуирует из Купянска детей и маломобильных граждан

Администрация Купянска объявила о старте эвакуации детей и маломобильных граждан. Соответствующее объявление появилось в городском Telegram-канале. Другим горожанам также советуют покинуть город. Сообщается, что власти приняли решение об эвакуации из-за «нестабильной ситуации в области безопасности».

Маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью и детям (с родителями) в рамках эвакуации обеспечат статус переселенцев, социальные выплаты и гуманитарную помощь. Перечисленные категории горожан будут эвакуировать в обязательном порядке. Для остальных жителей Купянска процедура пока остается добровольной.

Город Купянск, один из административных центров Харьковской области, ВС РФ взяли под контроль 27 февраля 2022 года. Пророссийская военно-гражданская администрация Харьковской области выбрала Купянск в качестве административного центра. В июне город посетил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

ВСУ вернули город под контроль Киева 18 сентября. Перед отходом российских войск из города также проводилась эвакуация. 9 октября один из командиров полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Максим Жорин опубликовал видео, снятое, как утверждается, в Купянске. На кадрах неизвестные сбрасывают в яму связанного мужчину. Ролик сопровождался надписью «расплата близко» (позднее эту надпись заменили утверждением о том, что видео взято «с телефона оккупанта»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства мирных жителей города.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба