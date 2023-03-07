«На подходе очередной грозный законопроект»

В Госдуме разработали новую статью Уголовного кодекса. Предлагается ввести ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Виновный рискует отправиться в места лишения свободы на срок до семи лет. Как сообщил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн, документ поддержали в правительстве и Верховном суде. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в эффективности подобных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Группа депутатов Государственной думы при участии двух видных единороссов — Александра Хинштейна и Василия Пискарева — разработала очередной грозный законопроект. На этот раз на срок до семи лет предлагается сажать должностных лиц за нарушения требований антитеррористической безопасности. Подробностей немного. В частности, непонятно, кого именно привлекать к ответственности, в каких случаях и где конкретно указанные нарушения должны произойти.

Так что придется по мере сил и возможностей попробовать разобраться самостоятельно. Правительством Российской Федерации утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Документ объемный, многостраничный.

Там содержится достаточно размытое описание объектов, о которых может идти речь. Кроме того, сказано, что подобным хозяйствующим или субъектам жизнедеятельности необходимо иметь на руках паспорт антитеррористической защищенности. Выдает его специальная организация — видимо, не бесплатно. Нужно же работу определенную проделать.

И вот теперь, судя по всему, если указанной формы не окажется, а на объекте или на смежной территории что-то произойдет, ответственный директор, начальник, если, конечно, таковой найдется, рискует отправиться в места не столь отдаленные на срок до семи лет. В связи с этим возникает вопрос. Например, захватили террористы, не дай бог, отделение «Почты России» в глухой деревне. Спасет ли от них паспорт антитеррористической защищенности?

Может быть, враги, завидев его, в панике обратятся в бегство? Не совсем понятно.

И кто у нас в принципе отвечает за безопасность граждан? Директор того или иного предприятия или все-таки силовые структуры? По логике вещей у каждого есть своя доля ответственности. Хорошо, но тогда давайте разделим ее и наказание в том случае, если просмотрели, не среагировали вовремя. Или как прикажете все это понимать? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих? Хорошая перспектива.

Вспоминаем инициативу другого видного депутата — генерала-полковника Андрея Картаполова о том, что ответственные корпорации должны самостоятельно закупать средства защиты от беспилотников. Давайте пойдем дальше и потребуем от граждан получать еще какие-нибудь паспорта или сертификаты, дабы не отвлекать силовиков, а если нет, оштрафуем или посадим.

Раньше существовала такая вещь, как гражданская оборона, когда население и предприятия — все в комплексе — знают, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Им даны соответствующие инструкции, а также расписаны ответственные. Висит же в каждой организации план эвакуации при пожаре. Вот и здесь нечто похожее. Предупрежден — значит вооружен. И сажать никого лишний раз не понадобится.

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