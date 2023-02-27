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В Ярославле подали заявку на митинг в защиту «ПАТП-1» и «ЯрГЭТа»

Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод, член совета директоров АО «ПАТП-1» подала заявку на проведение митинга с целью привлечения внимания к вопросам «финансового состояния и работоспособности муниципальных предприятий общественного транспорта», сообщила депутат «Ъ-Ярославль». Заявка подана сегодня, 27 февраля в администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Митинг намечен на 9 марта в сквере на улице Андропова — перед зданиями правительства области и мэрии Ярославля. Заявленное количество участников до 100 человек. Также темой митинга обозначена «реформа общественного транспорта».

Как рассказала сама Евгения Овод, поводом для митинга стало неучастие принадлежащего мэрии «ПАТП-1» в конкурсах на автобусные маршруты в Ярославле, которые сейчас проводит региональная власть. К депутату обратились сотрудники предприятия, которые переживают за свое будущее. «Ъ-Ярославль» сообщал, что директор департамента транспорта региона пообещала трудоустроить водителей в ООО «Транспорт Ярославии», которое выиграло аукционы на треть маршрутов в городе. Беспокоит депутата и судьба второго муниципального транспортного предприятия — «Яргорэлектротранса».

Согласуют ли митинг в районной администрации, пока неизвестно.

Антон Голицын

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