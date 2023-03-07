Двух петербурженок спасли в горах Бурятии

В Окинском районе Бурятии в горах Восточного Саяна спасены две жительницы Петербурга, которые 6 марта получили переломы при спуске с перевала Горных Духов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Байкальском поисково-спасательном отряде (БСПО).

По данным БПСО МЧС России, женщин с места происшествия эвакуировали на вертолете Ми-8. «Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Они находятся в удовлетворительном состоянии»,— уточнили в БПСО.

Агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии уточняет, что туристки находились в составе зарегистрированной группы из девяти человек. С 24 февраля они совершали переход по маршруту в Восточных Саянах. Перевал находится на высоте 2880 м над уровнем море в труднодоступной местности.

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