Эксперт рассказал, угрожают ли новые землетрясения в Турции побережью Кубани

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано 7 марта в центральной части Турции в 14 км от города Кайсери, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным турецкого издания Hrriyet Daily News, о возможном землетрясении предупреждают жителей Стамбула.

Как рассказал «Ъ-Кубань» начальник Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций краевого министерства ГО и ЧС Александр Колесник, на черноморском побережье Кубани также возможны небольшие подземные толчки, но они не связаны с новыми землетрясениями в Турции.

По словам эксперта, более ощутимы могут быть толчки из тектонического разлома, который находится у черноморского побережья.

«Мелкие толчки будут ощущаться с небольшой интенсивностью. В крае есть свои разломы, которые находятся от Анапы до Геленджика»,— подчеркивает господин Колесник.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8. Тогда в соцсетях появились сообщения о том, что жители Сочи почувствовали небольшие толчки. Официально информация не подтвердилась.

Олег Исаев

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