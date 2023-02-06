Эксперт рассказал об опасности землетрясения в Турции для Кубани

Отголоски мощного землетрясения в Турции не угрожают прибрежным, горным и предгорным районам Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал заместитель Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций краевого министерства ГО и ЧС Александр Колесник.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жители Сочи почувствали небольшие толчки. «Адлерские, кто ближе к границе, пишут мне, что в домах люстры качало сегодня. Отголоском...», - написала в своем Telegram-канале журналистка Маргарита Симньян.

«Официально информация по поводу толчков в Адлере не поступала. Не от самого района Сочи, не от сейсмопостов, которые контролируют сейсмическую обстановку в крае», - отметил Александр Колесник.

По его словам, турецкий разлом находится достаточно далеко, при этом происходящие процессы в карстовом разломе, который проходит по Кавказскому хребту, могут спровоцировать литосферные подвижки, что не исключает вероятность слабого землетрясения.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8. Также были зафиксированы подземные толчки и афтершоки на границе с Сирией. Число погибших достигло 1,2 тыс. человек.

Наталья Решетняк

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