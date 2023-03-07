Жительницу Сургута отправили в колонию за нелегальное открытие филиала московского колледжа

Сургутский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы местную жительницу, которая незаконно учредила «Сургутский филиал Московского колледжа № 177» и пообещала будущим студентам дипломы государственного образца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, с 2017 года по март 2019 года договоры на обучение в колледже заключили более 200 югорчан, от которых обвиняемая получила свыше 15 млн руб. Будущим студентам она говорила, что колледж является филиалом «Колледжа № 177» (Москва) и по окончании обучения они получат дипломы государственного образца по различным специальностям. Она пригласила на работу преподавателей, которые проводили занятия со студентами, принимали у них зачеты и экзамены. Однако по результату обучения студенты так и не получили дипломы.

Жительницу Сургута признали виновной по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, суд взыскал с нее сумму ущерба, причиненного ее действиями.

Ранее жителя Сургута отправили в колонию за организацию казино. После пресечения деятельности клуба правоохранительными органами обвиняемый выехал за пределы Югры и был объявлен в розыск. Через год объявленный в розыск мужчина самостоятельно явился в следственный отдел и раскаялся в содеянном. Остальные соучастники также признали вину.

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Диана Сунагатуллина