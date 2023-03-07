Обстрелявший восьмерых посетителей бара бизнесмен из Петербурга получил 16 лет колонии

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы бизнесмена Станислава Яковлева, обвиненного в причинении вреда здоровью и покушении на убийство за стрельбу по посетителям петербургского бара в 2015 году. Коллегия присяжных признала его е заслуживающим снисхождения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. С Яковлева также взыскали в пользу потерпевших 14,5 млн и 700 тыс. рублей.

Как установил суд, 5 октября 2015 года Яковлев в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с посетителями бара на Гороховой улице. В момент драки он вооружился деревянным стулом и самозарядным пистолетом. От действий бизнесмена пострадали восемь человек, двое из которых получили огнестрельные ранения и тяжкий вред здоровью. Находившегося в бегах Яковлева арестовали в 2020 году.

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