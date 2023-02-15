Присяжные признали виновным бизнесмена Яковлева, устроившего стрельбу в баре на Гороховой в Петербурге

Присяжные вынесли вердикт предпринимателю Станиславу Яковлеву, устроившего стрельбу семь лет назад в баре отеля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Его признали виновным и незаслуживающим снисхождения, рассказали 15 февраля в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 5 октября 2015 года Яковлев в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с посетителями бара. В момент драки он вооружился деревянным стулом и самозарядным пистолетом. От действий бизнесмена пострадали восемь человек, двое из которых получили огнестрельные ранения и тяжкий вред здоровью. До 2020 года Станислав Яковлев находился в розыске.

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