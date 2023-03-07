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Коммерсантъ FM
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«Это связано с изменением доходов покупателей и их стратегии»

Светлана Бардина — о сокращении площади жилья

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему уменьшается площадь квартир во всех сегментах недвижимости, кроме элитной.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост стоимости квадратного метра и в целом нового жилья сказывается на квартирографии новостроек. Площадь квартир и апартаментов сокращается — клиенты зачастую отдают предпочтение более компактным форматам, чтобы уложиться в определенный бюджет. При этом не уменьшилась за пять лет лишь квадратура нового элитного жилья. По данным экспертов компании «Метриум», она даже подросла — почти на треть. В конце 2017 года средняя площадь лотов сегмента была около 127 жилых «квадратов».

А через пять лет она увеличилась почти до 164 метров, в то время как в других сегментах квартиры в новостройках в среднем стали компактнее. Значительнее всего сократилась площадь в квартирах и апартаментах в наиболее доступных проектах — домах эконом- и комфорт-классов, с 56,5 до 43 жилых метров за пять лет. То есть они потеряли почти четверть. В бизнес-классе лоты за это же время тоже стали менее просторными. Если в конце 2017 года их площадь в среднем фиксировалась на уровне 74 «квадратов», то в конце 2022-го — только 61.

В дальнейшем тренд на уменьшение квартир будет развиваться, полагают брокеры. Это связано как с корректировкой доходов покупателей, так и с изменением их стратегии на рынке жилья. Первую компактную квартиру или апартаменты теперь можно приобрести относительно рано благодаря небольшим габаритам и доступной цене, но затем такую недвижимость, вероятно, выставят на продажу, чтобы подобрать уже семейный вариант жилья.

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