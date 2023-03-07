В ходе спецоперации погиб 32-летний мобилизованный из Красноуральска

При исполнении воинского долга на специальной военной операции погиб житель Красноуральска (Свердловская область) Алексей Трефилов, сообщила пресс-служба городской администрации. Сегодня, 7 марта Алексею Трефилову исполнилось бы 33 года. Прощание с погибшим состоится 8 марта в 12:00 часов в колонном зале местного ДК «Металлург».

«Был мобилизован, и с честью и мужеством, защищал нашу Родину. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексея»,— говорится в сообщении. Алексей Трефилов окончил среднюю школу №1 и Красноуральский техникум. После этого он был призван в армию и служил во внутренних войсках специального назначения. После армии он работал на АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК).

Ранее сообщалось, что сегодня жители Сухого Лога (Свердловская область) простятся с погибшим на спецоперации танкистом. В конце сентября 2022 года он был призван в рамках частичной мобилизации. В звании младшего сержанта, командира танка выполнял боевые задачи в Херсонской области и в ЛНР. Уралец погиб 16 января.

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Диана Сунагатуллина