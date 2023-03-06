Мобилизованный танкист из Свердловской области погиб в ходе СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 30-летний мобилизованный из Ивдельского района (Свердловская область) Андрей Арестов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сухого Лога, где последние 10 лет проживал военный.

Андрей Арестов работал в цехе упаковки на предприятии «Сухоложскцемент». В конце сентября 2022 года он был призван в рамках частичной мобилизации. В звании младшего сержанта, командира танка выполнял боевые задачи в Херсонской области и в ЛНР. Уралец погиб 16 января.

Прощание с Андреем Арестовым состоится 7 марта с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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