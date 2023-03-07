Управленцев призывают к равенству

Испания готовит закон о доле женщин в советах директоров, которая должна составить не менее 40%. Такой проект планирует одобрить правительство страны. Через три года новому требованию должны будут соответствовать все компании со штатом более 250 сотрудников и годовым доходом в €50 млн. Власти Испании установят 40-процентную квоту и в правительстве страны. Такая же норма распространится на организации госсектора. Как к вопросу гендерного равенства относятся российские предприниматели? И сколько женщин сейчас руководит бизнесом? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Все собеседники “Ъ FM” признали, что в российском бизнесе по-прежнему сохраняется гендерное преимущество в пользу мужчин. При этом многие подчеркнули, что в последние 10 лет пропорция стала смещаться. Зампред правления Ланта-банка Ирины Рысь, впрочем, не думает, что дело только в повестке и социальном давлении:

«Я не думаю, что это связано непосредственно с каким-то гендерными различиями. Все больше и больше девушек получают очень хорошее образование и имеют отличный опыт работы. Но руководители всегда понимают, что если достаточно молодые женщины приходят на работу, то есть риск их длительного отсутствия в случае декретного отпуска. Однако полгода назад мы видели, что определенные риски возникают уже в отношении мужчин в части мобилизации».

В свою очередь, владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий считает, что увеличение женского представительства в руководстве не должно быть обязательным: «Мой дедушка ездил в гимназию на Таганке, несмотря на то, что его семья жила в районе Охотного Ряда. Все дело было в том, что в гимназию по соседству уже были записаны три еврея, и больше таких учеников принять образовательное учреждение не имело права. Я против как отрицательной, так и положительной дискриминации. У нас 25% женщин в совете директоров. Среди топ-менеджмента, наверное, 60%. Если будет решено, что среди руководителей их должно быть 40%, то мне 20% необходимо сокращать?»

Гендиректор сети фитнес клубов World Class, а в прошлом президент Microsoft в России Николай Прянишников вспоминает, как вдвое повысил численность женщин в руководящем составе. Он оценивает такой опыт как положительный: «Когда я пришел на позицию президента Microsoft, то у нас среди руководителей вообще было мало IT-специалистов.

А когда я увеличил долю женщин в моем правлении с 20% до 40%, то мы добились выдающихся результатов и стали лучшим филиалом Microsoft в мире.

Естественно, это был не единственный критерий, но разнообразие взглядов в команде действительно дает хороший результат».

В прошлом году доля женщин в советах директоров компаний в России составила около 8%. Такие данные приводили аналитики агентства Deloitte. При этом за три года показатель вырос всего на 0,5%. Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков отмечает, что тренд все равно меняется: «У нас в руководстве компании нет соотношения 40% на 60%.

Но я знаю достаточно много примеров, когда женщины входят в советы директоров, и не вижу смысла в таком насильственном насаждении гендерного разнообразия, никакого мужского шовинизма в бизнесе нет.

Более того, мужчины в бизнесе чаще воспринимают женщин как партнеров или конкурентов, но точно не считают, что они должны сидеть дома и готовить борщ».

Гендерное неравенство сохраняется и в зарплатах. Например, как подсчитали в Высшей школе экономики, в прошлом году в среднем доход женщин был на треть ниже, чем у мужчин. Гендиректор IT- компании Oxygen Павел Кулаков считает, что разрыв во многом зависит от сферы деятельности:

«Никто разницу в зарплатах специально не создавал. Есть специалисты, есть ставка. В классических отраслях, я полагаю, что где-то, может быть, еще остались фантомные вещи, что мужчина должен быть руководителем и зарабатывать больше. В более же динамичных отраслях, таких как e-comm, финтех, IT, мы видим, что порядка четверти руководящего состава в IT — это женщины».

При этом сокращение гендерного разрыва в оплате труда может повысить мировую экономическую активность. По подсчетам агентства Moody's, рост составил бы примерно 7%. Но на решение этой проблемы, по данным аналитиков, уйдет около 132 лет.

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