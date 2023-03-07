Экс-начальник военкомата в Уфе признал вину в получении взятки

Сегодня в Калининском райсуде Уфы прошло заседание по уголовному делу дела в отношении бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Он обвиняется в получении взятки за выдачу военных билетов (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Перед началом заседания судья Тимур Хасанов сообщил, что оно пройдет в закрытом режиме. «Уголовное дело рассматривается в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве с подсудимым. В настоящее время, в том числе, согласно ответу государственного обвинителя, имеется уголовное дело в отношении иного лица, в том числе по результатам сообщенных подсудимым сведений в рамках выполнения условий заключенного вышеуказанного соглашения. Данное уголовное дело не завершено. Озвученная (информация) в открытом судебном заседании на данной стадии может привести к разглашению тайны следствия», — сообщил судья.

Как следует из материалов дела, Константин Выропаев с апреля 2019 года по июнь 2020 годов по просьбе своего знакомого Фарита Самигуллина поставил на воинский учет четырех спортсменов. Взамен военком получил два абонемента на хоккейные матчи общей стоимостью 70 тыс. руб. В последующем Выропаев получил еще три взятки на общую сумму около 400 тыс. руб. В двух эпизодах посредником выступила супруга подозреваемого Анжелика Выропаева. В феврале ее приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 510 тыс. руб. Свою вину она признала.

Судебные прения назначены на 17 марта.

Венера Хисамова

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