Французские профсоюзы останавливают работу всех терминалов по приему СПГ

Во Франции в рамках всеобщей забастовки из-за пенсионной реформы приостанавливается работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Три терминала компании Elengy прекратят работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток. Кроме того, во Франции заблокированы выезды из всех нефтеперегонных заводов, депо, трассы, вузы.

Франция — крупнейший в Европе покупатель СПГ. На нее приходится около 27% импорта. Запасы Франции в подземных хранилищах составляют 38%, меньше только у Латвии. Также продолжается простой газопровода из Великобритании в Бельгию из-за аварии.

Как передает BFMTV со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда, заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах, но число участников акций варьируется.

Французские профсоюзы проводят сегодня, 7 марта, всеобщую забастовку. Они призывают «блокировать страну», если власти не снимут с рассмотрения пенсионную реформу.

Подробнее о забастовке — в материале «Ъ» «Франция сказала: баста!».

Леонид Уварчев