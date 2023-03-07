HeadHunter: зарплатные запросы женщин в Нижегородской области на 27% ниже, чем у мужчин

В Нижегородской области средние зарплатные ожидания женщин составляют 40 тыс. руб. Это на 15 тыс. руб. меньше, чем сумма, которую указывают в резюме мужчины. Отрицательная разница запросов составляет 27%, по данным сервиса по поиску работы HeadHunter.

Доля женских резюме в регионе составляет 47%. Нижегородки чаще ищут работу менеджерами по продажам (9% от всех женских резюме), бухгалтерами (8%), продавцами (8%), администраторами (7%), секретарями и менеджерами по работе с партнерами (4%).

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Равенство со скидкой».

Анастасия Еремина