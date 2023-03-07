Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

HeadHunter: зарплатные запросы женщин в Нижегородской области на 27% ниже, чем у мужчин

В Нижегородской области средние зарплатные ожидания женщин составляют 40 тыс. руб. Это на 15 тыс. руб. меньше, чем сумма, которую указывают в резюме мужчины. Отрицательная разница запросов составляет 27%, по данным сервиса по поиску работы HeadHunter.

Доля женских резюме в регионе составляет 47%. Нижегородки чаще ищут работу менеджерами по продажам (9% от всех женских резюме), бухгалтерами (8%), продавцами (8%), администраторами (7%), секретарями и менеджерами по работе с партнерами (4%).

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «Равенство со скидкой».

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...