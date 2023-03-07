Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Добровольцам будут выдавать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, получить его можно в военкомате по заявлению. Об этом говорится в постановлении на сайте правительства РФ.

Речь идет о гражданах, «вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач» в ходе военной операции на Украине. Удостоверение будет подтверждением статуса ветеранов боевых действий и даст право на льготы.

Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж. Кроме того, этот статус могут получить пограничники, участвовавшие в боевых действиях.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер