Первая в России женщина-машинист электровоза отправилась в рейс на СвЖД

На Свердловской железной дороге (СвЖД) к работе приступила первая в России женщина-машинист пассажирских поездов дальнего следования Оксана Соколова, сообщила пресс-служба СвЖД. В понедельник, 6 марта, она отправилась в первый самостоятельный рейс по маршруту Томск — Адлер на участке Екатеринбург — Дружинино.

Оксана Соколова первой на РЖД прошла получила удостоверение машиниста электровоза. В 2021 году она в числе первых женщин на Свердловской магистрали прошла обучение по специальности «помощник машиниста». Госпожа Соколова будет водить пассажирские электровозы ЭП2К на участках Екатеринбург — Дружинино, Екатеринбург — Тюмень.

Напомним, в апреле 2022 года первая на СвЖД женщина-машинист Карина Корчмарь начала работать в составе локомотивной бригады пригородного сообщения. В настоящее время на СвЖД в должности помощника машиниста поезда дальнего следования трудятся 13 женщин. Кроме этого, две девушки работают помощниками машиниста электропоездов.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Инвестиции на развитие СвЖД в 2023 году составят 45 млрд руб. Перевозки пассажиров на СвЖД в феврале выросли на 28%.

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Диана Сунагатуллина