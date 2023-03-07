Квартиры на вторичном рынке Петербурга подешевели почти на 7%

За прошедший 2022 год в Санкт-Петербурге резко вырос объем выставленных на продажу квартир на вторичном рынке. Показатель по итогам февраля 2023-го увеличился на 44%, следует из данных «Авито Недвижимости».

В то же время в Ленинградской области за февраль предложение выросло на 55%. Стоимость на вторичное жилье в Петербурге снизилось на 7%, показатель оказался наиболее существенным среди 16 городов-миллионников.

Квадратный метр потерял в цене 2,7%. За счет этого однушки подешевели с 7,3 млн руб. до 6,9 млн руб., двушки — с 10,5 млн до 9,8 млн руб., а трешки — с 14,2 млн до 13 млн руб. Однако спрос на уже готовое жилье все же показал отрицательную динамику, снизившись на 6,3% в Петербурге и на 15,7% в Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что чаще всего в Петербурге сдаются однокомнатные квартиры, стоимость на которые выросла на 18,2%.

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