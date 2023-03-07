Инвестор из Екатеринбурга планирует построить SPA-курорты в Пермском крае

Компания связанная с екатеринбургским инвестором Юрием Балуевым планирует построить SPA-комплексы и бассейном под открытым небом на берегу Камы в Перми, а также в Березниках, сообщил «Ъ-Прикамье». Строительством займется ООО «ЮГА-Пермь». Общий объем инвестиций в два комплекса в Пермском крае составит порядка 3 млрд руб.

Напомним, в Екатеринбурге компания господина Балуева «Облик» (принадлежит «Уралинтерьеру») также планирует построить водно-оздоровительный комплекс с гостиницей. Расчетная пропускная способность термального комплекса в сутки составит 1,5 тыс. человек. Объем инвестиций в строительство оценивается в 1,5 млрд руб.

По данным издания, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юрий Балуев в декабре 2022 года публиковал данные о своей деловой поездке в Пермь, где принимал участие в совещании в правительстве Пермского края. Также он анонсировал распространение комплексов под брендом «ЮГ» в других городах России.

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