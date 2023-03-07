Постпред в ЕС: рано или поздно активы России придется вернуть

Заморозка на Западе российских средств противоречит нормам международного права, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. По его мнению, рано или поздно эти средства придется вернуть.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам»,— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Как утверждает господин Логвинов, юридическая служба Совета ЕС уже признала, что российские госактивы надо будет возвращать. «В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются»,— уверен он.

15 февраля Евросоюз объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. В странах Европы по состоянию на середину февраля заморозили активы российских физических и юридических лиц на общую сумму $21,5 млрд.

О потенциальной конфискации активов — в публикации «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Лаура Кеффер