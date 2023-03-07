Суд в Австрии обязал Sony выплатить компенсации геймерам из-за лутбоксов в FIFA

Суд в Австрии признал лутбоксы (виртуальные ящики со случайным набором предметов) в футбольном симуляторе FIFA формой азартных игр и обязал Sony выплатить компенсации геймерам. В 2020 году австрийские пользователи PlayStation подали в суд на Sony, утверждая, что на механиках лутбоксов в FIFA они проиграли свыше €400. Суд обязал Sony вернуть €338.

Серию видеоигр FIFA разрабатывает американская компания Electronic Arts, но за обработку платежей на PlayStation отвечает Sony, поэтому иск и не был направлен к разработчику. В FIFA есть платные наборы FIFA Ultimate Team, в которых случайным образом выпадают клубные предметы или футбольные звездные игроки. Суд в Австрии посчитал, что лутбоксы в FIFA могут иметь большую или меньшую ценность в зависимости от содержания и предоставляют финансовую выгоду тем, кому посчастливилось получить более ценные предметы — это нарушает законодательство Австрии об играх. Sony пока никак не комментировала этот случай и имеет право подать апелляцию. В январе 2023 года Европарламент принял резолюцию, призывающую более строго регулировать лутбоксы и микротранзакции в видеоиграх.

Евгений Федуненко