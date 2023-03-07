Прейскурант про запас

Минсельхоз опубликовал проект новых предельных цен на зерно, при которых будут проводиться закупочные интервенции в 2023–2024 годах. Ранее на необходимости дополнительных интервенций настаивала Торгово-промышленная палата (ТПП). Пока в министерстве констатируют, что запасов зерна достаточно, однако признают, что возможность дополнительных закупок «прорабатывается». Осторожность в формулировках связана, вероятно, с неуверенностью в экспортных возможностях, которая усиливается накануне истечения срока действия зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На прошлой неделе Минсельхоз предложил повысить предельные цены на зерно, при которых будут проводиться закупочные интервенции в 2023–2024 годах — проект указа размещен на regulation.gov.ru. Согласно документу, закупки в госфонд будут проводиться при достижении цены в 17,8 тыс. руб. за тонну на мягкую пшеницу третьего класса, в 16,8 тыс. руб.— четвертого класса, в 12,65 тыс. руб. на рожь не ниже третьего класса и в 4,6 тыс. руб. за тонну ячменя.

Последние закупки в госфонд (3 млн тонн зерна) проводились в 2022 году. В середине февраля замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявляла об отказе от закупочных интервенций в 2023 году: решение объяснялось тем, что запасы гарантируют «продовольственную обеспеченность», а дальнейшие закупки не нужны хотя бы потому, что большие объемы продукции не на что покупать и негде хранить. О том, что с тех пор планы Минсельхоза не поменялись, говорит и его глава Дмитрий Патрушев.

Торгово-промышленная палата обращалась в Минсельхоз с письмом о необходимости допзакупок государством 3–5 млн тонн зерна, чтобы в начале весенней посевной поддержать аграриев. В ответе на письмо ТПП (есть у “Ъ”) госпожа Лут по-прежнему настаивает на том, что запасов зерна в госфонде достаточно — объем закупленного в прошлом году рассчитан из внутреннего потребления. При этом замминистра констатирует, что полной определенности у Минсельхоза нет — вопрос о дополнительных закупках «прорабатывается». Менее категоричная позиция объясняется, вероятно, тем, что при затоваренности рынка зерном перспективы экспорта неясны: несмотря на их высокие оценки самим Минсельхозом (30–35 млн тонн), участники рынка говорят о проблемах, связанных с логистическими сложностями и высокими экспортными пошлинами. Не решен и вопрос о продлении 18 марта сроков действия зерновой сделки, заключенной в июле 2022-го между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Напомним, российская сторона считает, что другие участники свои обязательства по сделке не выполняют.

Впрочем, в случае затруднений с экспортом расширение интервенций при нынешних объемах рынка вряд ли сможет существенно на него повлиять — об этом ранее говорили в Союзе экспортеров зерна. Его президент Эдуард Зернин подчеркивал, что избыточное предложение эффективнее убрать через вывоз. Однако, как отмечает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, из-за погодных и инфраструктурных ограничений вывозить из страны больше зерна, чем сейчас, невозможно. При этом поддержать рентабельность отрасли в долгосрочной перспективе закупочными интервенциями, которые в нынешних условиях возможны, хотя (учитывая состояния бюджета) и сложны, не получится: главной проблемой, констатирует эксперт, остается экспортная пошлина, из-за сохранения которой ситуация в перспективе будет только ухудшаться.

Кристина Боровикова