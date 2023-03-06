Глава Минобороны Великобритании Уоллес заявил о необходимости замены военной техники

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военная техника британской армии нуждается в модернизации и замене. По его словам, этот процесс необходимо ускорить на фоне военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Reuters Бен Уоллес

Фото: Reuters

«Мы должны модернизировать армию. Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене»,— cказал Бен Уоллес на конференции по обороне и безопасности портала Conservative Home (цитата по «РИА Новости»).

По информации Daily Mail, запасы британской армии в связи с помощью Украине оказались истощены, их уменьшение выражается суммой 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд) в 2022 году.

12 февраля источники The Times сообщали, что Бен Уоллес обращался к Казначейству с просьбой увеличить оборонный бюджет Великобритании с 8 млрд ($9,6 млрд) фунтов стерлингов до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд). Как передавало издание, глава британского Минобороны объяснял, что подобные меры позволят покрыть расходы, связанные с инфляцией и поддержкой Украины.

Позже Бен Уоллес говорил, что расходы на британскую армию необходимо увеличить в связи с «растущей угрозой», исходящей главным образом от России.

Лусине Баласян