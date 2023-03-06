«Росэнергоатом» отрицает данные МАГАТЭ об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа прокомментировал слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС. Господин Карчаа сообщил, что информация недостоверная. Он считает, что Рафаэль Гросси получает ее от Украины.

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Фото: РИА Новости Ренат Карчаа

Фото: РИА Новости

«Никакого усиления служб безопасности на Запорожской АЭС за последние дни не было. Предполагаю, что господина Гросси умышленно дезинформирует украинская сторона»,— сказал ТАСС Ренат Карчаа. По его словам, число сотрудников служб безопасности на ЗАЭС достаточное «для решения задач, вызванных угрозами Украины на этом участке».

«Это, по сути, силы быстрого реагирования на случай возникновения ядерного инцидента, который может спровоцировать Украина. Боевой техники — танков, артиллерийских установок, систем реактивного залпового огня на Запорожской АЭС не было и нет»,— добавил он.

Доказывая тезис о причастности Украины, Ренат Карчаа заявил, что Киев неоднократно дезинформировал международные организации по ситуации на ЗАЭС. В пример он привел ротацию инспекторов МАГАТЭ, которую трижды блокировал Департамент безопасности ООН.

«Ротацию не могли совершить, потому что якобы в предполагаемой зоне перехода границы велись ожесточенные бои. В другой ноте сказано было, что якобы есть опасность из-за неразорвавшихся мин и снарядов. Но этого всего не было. При этом кто это сочинил? У МАГАТЭ нет же наблюдателей на линии боевого соприкосновения — значит, это Украина делает»,— заявил он. Ротация МАГАТЭ была проведена на прошлой неделе.

Ранее сегодня, 6 марта, Рафаэль Гросси заявил об острой необходимости создания зоны безопасности на Запорожской АЭС. По его словам, военные действия и напряженные условия работы на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность станции. По его информации, присутствие служб безопасности усилилось в последние несколько недель.

Идею о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС предложил Рафаэль Гросси после неоднократных обстрелов станции. С 5 октября Запорожская АЭС перешла в российскую юрисдикцию. Рафаэль Гросси 26 января сообщал, что группа экспертов МАГАТЭ «почти ежедневно» докладывает о взрывах вблизи станции. Украина настаивает, что перед переговорами необходима демилитаризация станции. Однако Россия не согласилась на это условие.

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Лусине Баласян