Адмиралтейские верфи пробиваются к Арктике

АО «Адмиралтейские верфи» (входит в АО «ОСК») подписало госконтракт с Росгидрометом на проектирование и строительство научно-экспедиционного судна (НЭС) «Иван Фролов». На проект выделено 39,7 млрд рублей из госбюджета. К 2028 году судно должно быть сдано в эксплуатацию. Эксперты указывают, что без этого судна выполнение арктической программы может быть поставлено на паузу. Но при реализации проекта судостроители могут столкнуться с нехваткой определенного оборудования и кадров, что повлечет увеличение сроков и затрат, предостерегают аналитики отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ледовом бассейне ААНИИ 6 марта успешно прошло испытание модели нового судна масштабом 1:60 в специально созданных условиях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В ледовом бассейне ААНИИ 6 марта успешно прошло испытание модели нового судна масштабом 1:60 в специально созданных условиях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков рассказал на церемонии подписания контракта, что 2023 год будет посвящен проектированию судна, а закладку произведут до 2024 года. Он заметил, что аналогов данного судна ледового класса Arc7 нет. «Оно рассчитано для антарктической экспедиции <…>, чтобы 200 человек, которые постоянно находятся в Антарктиде в летний период, и 100 человек — в зимний период, были обеспечены топливом, продовольствием, возможностью производить научные исследования»,— подчеркнул господин Шумаков.

Судно планируют построить до 2028 года. На проект распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина выделено из бюджета 39,7 млрд рублей.

НЭС «Иван Фролов» предназначено для Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). В ледовом бассейне ААНИИ 6 марта успешно прошло испытание модели нового судна масштабом 1:60 в специально созданных условиях. Таким образом, определена оптимальная форма будущего плавсредства и заложены основные технические решения. Далее проектированием и строительством займется АО «Адмиралтейские верфи».

«НЭС "Иван Фролов" необходимо для бесперебойной работы антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещено пять круглогодичных станций и пять сезонных баз. Нынешнее судно, которое доставляет полярников и грузы в Антарктиду, уже устаревает, и осталось как раз немного времени, чтобы ввести в строй новое судно. "Иван Фролов" будет судном "пять в одном": танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно»,— отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Судно длиной 165 м будет иметь водоизмещение около 25 тыс. т, дедвейт около 9,2 тыс. т. На борту разместятся до 20 лабораторий, ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек.

Глава ОСК Алексей Рахманов заверил присутствующих на подписании контракта, что проблем с оборудованием и комплектующими не должно быть. Верфи обеспечены всем необходимым. «Мы сделаем все, чтобы судно стало максимально "российским". Я надеюсь, что у нас не будет никаких препятствий по строительству судна и сдаче его в срок»,— отметил господин Рахманов.

Однако опрошенные «Ъ-СПб» эксперты не столь оптимистично смотрят на реализацию проекта. «В процессе строительства этого и подобных судов возможна реализация рисков, связанных с нехваткой определенного оборудования, а также квалифицированных кадров, что может повлечь за собой увеличение сроков строительства, а также удорожание проекта. Совсем недавняя история с удорожанием строительства рыболовецких судов показала возможность таких рисков, и если смета на строительство судна не учитывала геополитические риски, то можно ожидать по итогу увеличения стоимости и сроков более чем в два раза»,— считает Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова.

По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, сроки и сумма строительства — адекватные, а ключевой вызов — заменить судовые комплектующие. По его словам, на российские экспедиционные суда, как правило, ставили двигательные установки финской компании Wartsila. Сейчас их нельзя использовать, а замену найти непросто. Однако судно необходимо ввести в срок.

«Без этого судна можно констатировать, что в ближайшие годы нужно будет значительно сократить работы в рамках антарктической программы, так как нужно заменять НЭС "Михаил Сомов" и НЭС "Академик Фролов". При этом судно "Иван Фролов" не должно оставаться только головным проектом — нужно искать возможность для того, чтобы выводить его в серию. Проблемой российского экспедиционно-научного флота является масштабная недофинансированность и несерийное строительство судов. Сейчас, учитывая санкции, требуется полностью пересмотреть все подходы и наработки»,— подчеркивает Михаил Бурмистров.

Алла Михеенко