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Коммерсантъ FM
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Суд продлил арест пятерым обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту до 12 апреля. 2 марта этот же суд продлил арест другим трем фигурантам дела, до 14 и 15 апреля.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей гражданам РФ Артему и Григорию Азатьянам, гражданам Украины Роману Соломко и Владимиру Злобе, а также гражданину Армении Артуру Терчаняну»,— сообщили сегодня, 6 марта, «РИА Новости» в суде. До этого арест продлили Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину.

В результате подрыва Крымского моста 8 октября прошлого года погибли четыре человека, заказчиком теракта следствие считает Главное управление разведки Минобороны Украины. Организатором теракта ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, причастными к теракту СКР считает 12 человек.

Подробнее о фигурантах дела — в публикации «Ъ» «Взрыв на мосту собирает арестантов».

Мария Федотова

Фотогалерея

Взрыв на Крымском мосту

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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