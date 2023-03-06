Суд продлил арест пятерым обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту до 12 апреля. 2 марта этот же суд продлил арест другим трем фигурантам дела, до 14 и 15 апреля.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей гражданам РФ Артему и Григорию Азатьянам, гражданам Украины Роману Соломко и Владимиру Злобе, а также гражданину Армении Артуру Терчаняну»,— сообщили сегодня, 6 марта, «РИА Новости» в суде. До этого арест продлили Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину.

В результате подрыва Крымского моста 8 октября прошлого года погибли четыре человека, заказчиком теракта следствие считает Главное управление разведки Минобороны Украины. Организатором теракта ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, причастными к теракту СКР считает 12 человек.

Подробнее о фигурантах дела — в публикации «Ъ» «Взрыв на мосту собирает арестантов».

Мария Федотова